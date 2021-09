Papst Franziskus ist zu einem Besuch in Ungarn eingetroffen.

Anlass ist die Schlussmesse des Internationalen Eucharistischen Kongresses, der in Budapest tagt. Zu der Veranstaltung auf dem Heldenplatz im Zentrum der Hauptstadt werden tausende Menschen erwartet. Die ungarische Regierung hat im Vorfeld die Corona-Regeln gelockert, so dass die Teilnehmenden keinen Nachweis über eine Impfung gegen Covid-19 brauchen oder darüber, dass sie genesen sind.



Am Rande des Besuchs war auch ein Treffen des Papstes mit Ministerpräsident Orban geplant. Vor allem beim Thema Migrationspolitik haben beide unterschiedliche Auffassungen.



Am Nachmittag reist Franziskus zu einem dreitägigen Besuch weiter in die Slowakei.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.