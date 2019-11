Auslandsreisen Vorschriften für Winterreifen von Land zu Land verschieden

Wer mit dem Auto in klassische Winterurlaubsziele wie Italien, Frankreich, die Schweiz und Österreich reist, sollte an eins unbedingt denken: an die passende Bereifung. Tatsächlich sind die Vorschriften für Winterreifen von Land zu Land ziemlich verschieden.

Von Mirjam Stöckel