Der britische Humangenetiker Brain Sykes schreibt in seinem Sachbuch "Darwins Hund": Die Verwandlung des Wolfs zum ultimativen Gefährten ebnete den Weg für den Siegeszug des Menschen. Den norwegischen Wissenschaftsjournalisten Reidar Müller inspirierte sie zu einer Entdeckungsreise in den Tiefen von Skandinaviens Wäldern, die er in seinem Titel ‚Wolfsspur‘ schildert.

Bryan Sykes: "Darwins Hund"

Mensch und Wolf kamen als Verbündete bei der Jagd zusammen. Als die Menschen sesshaft wurden, begannen sie aus den Wildtieren Hunde zu züchten. Für Genforscher ist diese Entwicklung aufschlussreich.

Reidar Müller: "Wolfsspur. Entdeckungsreise in die Tiefen unserer Wälder"

Der Wolf wird keineswegs überall willkommen geheißen, vielmehr entzünden sich hitzige Debatten. Autor Reidar Müller begibt sich auf die Suche nach den Wölfen und ist, je mehr er sich dem Raubtier nähert, von ihm fasziniert.

Welches Licht werfen die beiden Neuerscheinungen auf die besondere Beziehung zwischen Wölfen, Hunden und Menschen?

