Auslieferung an Deutschland

Die Islamisten, die die Türkei nach Deutschland abschieben will, werden wohl auf freiem Fuß bleiben.

Weder gegen Angehörige der mutmaßlich salafistischen, siebenköpfigen Familie noch gegen zwei mögliche IS-Anhängerinnen liegt ein Haftbefehl vor. Alle neun Personen werden morgen und am Freitag in Deutschland erwartet.



Die Türkei hat in dieser Woche mit der Abschiebung mutmaßlicher Anhänger des sogenannten Islamischen Staates begonnen. Es ist das erste Mal, dass militante Islamisten auf diesem Weg nach Deutschland zurückkehren.