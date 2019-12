Die Türkei hat erneut eine mutmaßliche Anhängerin der Terrormiliz IS nach Deutschland abgeschoben.

Nach Angaben aus deutschen Sicherheitskreisen handelt es sich um eine Deutsch-Eritreerin und ihre fünfjährige Tochter. Die Frau soll 2014 nach Syrien ausgereist und im Oktober in der Türkei in Gewahrsam genommen worden sein. Ein Haftbefehl liege nicht vor, hieß es weiter. Ob Ermittlungen aufgenommen werden, werde noch geprüft.



Die Türkei hatte im November mit der Abschiebung mutmaßlicher IS-Unterstützer in deren Heimatländer begonnen. Nach türkischen Angaben wurden seitdem 18 Personen nach Deutschland gebracht.