Zentralamerika

Der Ausnahmezustand in Honduras wird ausgeweitet, teilte das Büro von Präsidentin Xiomara Castro mit (Archivbild). (picture alliance / AA / Jorge Cabrera)

Die Maßnahme wird außerdem auf weitere Gebiete ausgeweitet, wie das Büro von Präsidentin Castro mitteilte. Sie hatte den Ausnahmezustand am 6. Dezember ausgerufen, um den Kampf gegen kriminelle Banden zu intensivieren. Die Polizei erhielt so Sondervollmachten zur Festnahme von Verdächtigen in dutzenden Vierteln der Hauptstadt Tegucigalpa und der zweitgrößten Stadt San Pedro Sula. Nun wurde der Ausnahmezustand auf rund 70 weitere Gemeinden ausgeweitet.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, war die Mordrate in Honduras 2022 auf den niedrigsten Stand seit 16 Jahren gesunken. Allerdings war sie damit immer noch fast viermal so hoch wie im globalen Durchschnitt.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.