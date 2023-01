Protestwelle in Peru

Bei Protesten in Peru stoßen Soldaten und Regierungsgegner vor dem Flughafen Alfredo Rodriguez Ballon in Arequipa zusammen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Sotomayor)

In der Region Puno griffen Demonstrierende nach Angaben eines lokalen Fernsehsenders eine Polizeistation an und setzten sie in Flammen. Auch in der nordperuanischen Region La Libertad gab es Zusammenstöße. In sechs Regionen des Landes gilt jetzt der Ausnahmezustand; die Regierung hat zudem einige Bürgerrechte eingeschränkt.

Die Proteste haben auch Auswirkungen auf den Tourismus. In der Nähe der Weltkulturerbestätte Machu Picchu sitzen wegen der Unterbrechung einer Eisenbahnlinie mehr als 400 Reisende fest, darunter 300 ausländische Touristen. Bereits im Dezember waren rund 200 gestrandete Touristen mit Hubschraubern aus der Region um die Inka-Ruinenstadt ausgeflogen worden.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.