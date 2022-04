Der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso (AP / Dolores Ochoa)

Die Maßnahme gelte in den Provinzen Guayas, Manabí und Esmeraldas, sagte der Präsident in einer Fernsehansprache. Er habe die Mobilisierung von 4.000 Polizisten und 5.000 Soldaten in den drei Regionen angeordnet. Für einige Städte gilt außerdem eine nächtliche Ausgangssperre.

Durch Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel kamen in Ecuador seit Jahresbeginn nach Behördenangaben bereits 1.255 Menschen ums Leben. Bei Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Bandenmitgliedern in Gefängnissen wurden seit Februar vergangenen Jahres 350 Häftlinge getötet.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.