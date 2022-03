Präsident Nayib Bukele (Archivbild) (picture alliance / dpa / AP)

Dieser gelte zunächst 30 Tage, schrieb Bukele bei Twitter. Zuvor hatte das Parlament dafür votiert. Mit dem Ausnahmezustand werden bestimmte in der Verfassung vorgesehene Freiheiten und Garantien ausgesetzt. Allein gestern hatte es laut Polizei 62 Morde gegeben. Für viele Taten werden Banden verantwortlich gemacht.

In El Salvador gibt es Schätzungen zufolge rund 70.000 Bandenmitglieder. Die Gewalt in dem mittelamerikanischen Land ist einer der Gründe, warum viele Menschen auf der Suche nach einem besseren Leben in Richtung USA fliehen.

