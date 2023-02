Am heutigen zweiten Jahrestag des Militärputsches in Myanmar gibt es in vielen Städten, wie hier in Yangon, einen stillen Protest der Menschen. (AFP / STR)

Der Nationale Verteidigungs- und Sicherheitsrat habe den entsprechenden Antrag der Junta gebilligt, berichtete der staatliche Sender MRTV am heutigen zweiten Jahrestag des Militärputsches in dem südostasiatischen Land. Der bisherige Ausnahmezustand war gestern abgelaufen. Durch die Verlängerung werden sich voraussichtlich auch die von der Junta angekündigten Wahlen verzögern.

Von Gegnern des Militärputsches gab es heute einen stillen Protest: Bilder in sozialen Netzwerken zeigten verlassene Straßen in den Städten Rangun und Mandalay. Viele Geschäfte blieben geschlossen. Das Militär im früheren Birma hatte am 1. Februar 2021 geputscht, die damalige Regierung abgesetzt und deren faktische Chefin Aung San Suu Kyi festgenommen.

Die EU-Kommission kündigte heute an, rund 43 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Myanmar und für die Aufnahme geflüchteter Rohingya in Bangladesch, Indonesien und Malaysia bereitzustellen. Nach UN-Angaben werden für Myanmar im laufenden Jahr umgerechnet 703 Millionen Euro benötigt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.