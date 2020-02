Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Brinkhaus, hat Teilen der Werteunion vorgeworfen, sich nicht eindeutig genug nach rechts abzugrenzen.

Der CDU-Politiker sagte der "Saarbrücker Zeitung", wer diese Abgrenzung nicht vornehme, sei in der Partei nicht richtig. Das sei nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine Frage der Haltung. Die Werteunion hatte in der vergangenen Woche die Wahl des Thüringer FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten begrüßt, die mit Unterstützung der AfD zustande kam. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Vorsitzende der Werteunion, Mitsch, der AfD in früheren Jahren Geld gespendet hat.



Mit den Folgen der Thüringer Wahl befasst sich heute auch der Bundestag in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linksfraktion. Der Liberal-konservative Kreis im Bundestag, ein Zusammenschluss von Abgeordneten aus CDU, CSU und FDP, verurteilte unterdessen die scharfe Kritik an der Ministerpräsidentenwahl. In einer Erklärung der Gruppe heißt es, historisch völlig deplatzierte Nazi-Vergleiche und gezielte Diffamierungen politischer Konkurrenten bereiteten den Boden für Hass und Gewalt.