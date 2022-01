Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München (Matthias Balk/dpa)

So wurden in Coswig bei Dresden Journalisten mit Flaschen beworfen. Die Polizei nahm eine Person fest. In Bautzen und Chemnitz warfen Randalierer Feuerwerkskörper. Auch in anderen Städten gingen tausende Menschen gegen eine allgemeine Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Vielerorts gab es Gegenveranstaltungen, darunter in Lübeck, Karlsruhe und Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.