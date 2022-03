Ausschreitungen bei einer nationalistischen Demonstration in Bastia/Korsika (Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Protestierende warfen in der Stadt Bastia Molotow-Cocktails und setzten ein Verwaltungsgebäude teils in Brand, wie der französische Sender France Bleu berichtete. Demnach setzte die Polizei Tränengas ein. Videos zeigten auch Angriffe auf das Gebäude der Präfektur. Der Zeitung Corse Matin zufolge beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an dem Protest. Schon in der vergangenen Woche war es mehrfach zu Ausschreitungen gekommen. Hintergrund der Proteste ist ein Angriff auf den korsischen Nationalisten Colonna in einem Gefängnis auf dem Festland. Seit ihn ein Mitgefangener vor eineinhalb Wochen attackierte, liegt er im Koma. Der Mann war 1998 wegen Mordes am damaligen Präfekten verurteilt worden.

Korsische Separatisten kämpfen seit Jahrzehnten für mehr Eigenständigkeit, oft mit Gewalt. Die Untergrundorganisation FLNC legte erst 2014 die Waffen nieder.

