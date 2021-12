Polizisten beziehen Stellung bei Ausschreitungen von Randalierern in Brüssel nach einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen (Kenzo TRIBOUILLARD / AFP )

Nach Polizeiangaben wurden aus einer Gruppe der insgesamt rund 8.000 Teilnehmenden Feuerwerkskörper und Gegenstände auf Polizisten geworfen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Mehrere Polizisten und Demonstranten wurden verletzt. Es gab etwa 20 Festnahmen.

In Belgien gelten seit einigen Tagen nochmals verschärfte Corona-Regeln; unter anderem wurden die Maskenpflicht auf alle Kinder ab sechs Jahren ausgeweitet und Veranstaltungen in Innenräumen eingeschränkt. Ungeimpfte dürfen seit einiger Zeit nicht mehr in Restaurants und Bars.

Bereits vor zwei Wochen war es bei Protesten gegen die Corona-Regeln in Brüssel zu heftigen Ausschreitungen gekommen.

