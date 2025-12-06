Griechenland
Ausschreitungen in Athen

In Athen ist es zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der griechischen Polizei gekommen.

    Aus einer friedlichen Demonstration im Zentrum der Hauptstadt lösten sich Vermummte und attackierten Beamte mit Brandflaschen und Steinen, wie das griechische Fernsehen berichtete. Die Polizei setzte demzufolge Tränengas und Schlagstöcke ein. Dutzende Randalierer seien festgenommen worden.
    Anlass der Kundgebung war der Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeikugel vor 17 Jahren. An dem Gedenktag gibt es jedes Jahr Demonstrationen, die gewaltsam enden.
