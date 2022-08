Anhänger des einflussreichen irakischen Schiitenführers Muktada al-Sadr (Hadi Mizban / AP / dpa)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP stürmten Anhänger des Schiitenführers al-Sadr Regierungsgebäude in den südlichen Städten Nassirija und Hilla. In Hilla gab es Straßenblockaden. Die UNO-Mission im Irak sprach von einer äußerst gefährlichen Eskalation. Sie rief die Demonstranten in der Hauptstadt Bagdad auf, das Regierungsgebäude unverzüglich zu verlassen. Das Überleben des Staates stehe auf dem Spiel, sagte ein Sprecher. Die Übergangsregierung sei im Amt und müsse agieren können. Das Nachbarland Kuwait rief seine Bürger auf, den Irak unverzüglich zu verlassen.

Die Proteste hatten nach dem angekündigten Rückzug von al-Sadr aus der Politik bgonnen. Sadr-Anhänger und die Armee lieferten sich in der besonders bewachten grünen Zone in Bagdad Feuergefechte. Zudem sollen sieben Granaten in dem Stadtviertel eingeschlagen sein. Nach Angaben von Ärzten wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 270 verletzt.

