In Berlin hat es am Samstag bei Demonstrationen und Ausschreitungen 93 Festnahmen gegeben.

Das teilte die Polizei in der Hauptstadt mit. 28 Einsatzkräfte seien leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge wurden Beamte unter anderem mit Steinen und Flaschen beworfen. Insgesamt gab es 15 Versammlungen. Die größte davon hatte rund 15.000 Teilnehmer auf dem Alexanderplatz und richtete sich gegen Rassismus und Polizeigewalt.



Hinweis der Redaktion: Wir hatten zunächst geschrieben, in Berlin habe es "in der vergangenen Nacht bei Ausschreitungen nach einer Anti-Rassismus-Demonstration 93 Festnahmen gegeben". Die Polizei verweist in ihrer Pressemitteilung zu 15 Versammlungen gestern in der Hauptstadt allerdings darauf, dass es insgesamt 93 Festnahmen gegeben habe.

