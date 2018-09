Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz befürchtet die Geschäftsführerin der Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte negative Folgen für die sächsische Wirtschaft.

Ihr Unternehmen bekomme inzwischen täglich Emails von Kunden aus dem Ausland, die wissen wollten, ob ihre Uhr von Nazis zusammengeschraubt worden sei, sagte Judith Borowski im Deutschlandfunk. Sie wünsche sich, dass mehr Unternehmen Flagge gegen Rechts zeigten. Die Demokratie, die 1989 vor allem auch von den Sachsen eingefordert worden war, müsse "mit Zähnen und Klauen" verteidigt werden.



Für Unternehmen sei es zudem wichtig, mit den Beschäftigten zu sprechen. Nomos Glashütte biete den Mitarbeitern etwa Schulungen für den Umgang mit rechtsextremen Tendenzen im Arbeitsumfeld an. Man wolle aufklären, was hinter rechter Polemik steckt.



Die Wahlerfolge der AfD in Glashütte machten sie ratlos, sagte Borowski. Es gehe den Menschen dort wesentlich besser als in anderen Teilen des Landes, es herrsche nahezu Vollbeschäftigung. Sie glaube nicht, dass die Tendenz mit Flüchtlingen zu tun habe. Vielmehr seien die Menschen in Ostdeutschland nach den Umwälzungen der Wende, der Globalisierung und der Digitalisierung "veränderungsmüde". Jetzt gelte es, den Mangel an demokratischem Bewusstsein im Dialog mit Bürgern und insbesondere an den Schulen zu beheben, forderte sie.