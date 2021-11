In Rotterdam hatte es bei einer Kundgebung gestern schwere Krawalle gegeben. Heute kam es auch in Den Haag zu Unruhen. (ANP MEDIA-TV/dpa)

Außerdem setzten sie einen Stapel Fahrräder in Brand. Mindestens eine Person wurde festgenommen. Bereits am Abend zuvor war es in Rotterdam zu schweren Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, unter ihnen auch mehrere Einsatzkräfte. Rund 20 Menschen wurden festgenommen. Demonstranten hatten die Polizei mit Feuerwerkskörpern attackiert, Polizeifahrzeuge angezündet und mehrere Brände gelegt.

Proteste gab es heute auch in Österreich. In Wien gingen 35.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Viele Teilnehmer trugen keine FFP2-Masken und verstießen damit gegen die Auflagen. Die Polizei war mit 1.300 Beamten im Einsatz. Es kam zu mehreren Festnahmen. Zu der Demonstration hatte die FPÖ aufgerufen. Ihr Parteichef Kickl konnte nicht teilnehmen, weil er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Er sieht Österreich wegen der Corona-Maßnahmen auf einem Weg in die Diktatur.

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen hat die Regierung einen Lockdown für alle ab Montag angekündigt. Während die Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte und Genesene nach 20 Tagen enden sollen, ist der Lockdown für Ungeimpfte unbefristet. Außerdem wird Österreich als erstes Land in der EU im Februar eine Corona-Impfpflicht einführen. Die Impfquote in Österreich liegt bei rund 66 Prozent.

Auch in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gingen tausende Menschen gegen die strengen Corona-Auflagen auf die Straße. In dem Land ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft.

