Corona-Proteste Ausschreitungen in Den Haag

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere hundert Randalierer schleuderten am Abend in Den Haag Steine und andere Gegenstände gegen Polizisten. Außerdem setzten sie einen Stapel Fahrräder in Brand.

21.11.2021