Erschossene Reporterin

In Jerusalem ist es zu Ausschreitungen zwischen der israelischen Polizei und Palästinensern gekommen, die den Sarg mit der erschossenen Reporterin tragen. (AFP Ahmad Gharabli)

Wie ein AFP-Reporter und lokale Medien berichten, gab es Zusammenstöße, als Polizisten den Sarg der im Westjordanland erschossenen Reporterin des Fernseh-Senders Al-Dschasira aus dem St. Joseph-Krankenhaus holten. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie der Sarg mit der Journalistin fast zu Boden fiel, als Polizisten die Menge auseinandertrieb. Das Krankenhaus befindet sich im besetzten Ost-Teil Jerusalems.

Die Reporterin war am Mittwoch während eines Militäreinsatzes im Westjordanland unter noch ungeklärten Umständen erschossen worden. Palästinenserpräsident Abbas machte Israel für den Tod der 51-jährigen Schirin Abu Akle verantwortlich. Man werde sich deswegen an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag wenden. Israels Ministerpräsident Bennett hat die Vorwürfe bereits zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.