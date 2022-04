Polizisten nehmen in Malmö einen Mann fest, der an den Krawallen beteiligt gewesen sein soll. (AFP)

In Malmö steckten nach Angaben der Polizei Unbekannte einen Bus, mehrere Autos und Mülltonnen in Brand. Polizisten seien mit Steinen und Molotowcocktails beworfen worden. Hintergrund sind mehrere Kundgebungen eines bekannten Rechtsextremisten. Bereits in den vergangenen Tagen gab es in einigen Städten Krawalle, nachdem die Polizei Versammlungen von Rechten, bei denen der Koran verbrannt werden sollte, genehmigt hatte. In der Stadt Örebro im Süden des Landes waren am Karfreitag Polizeiautos angezündet worden. Mehrere Polizisten seien verletzt worden. Ausschreitungen gab es auch in der Hauptstadt Stockholm.

Malaysia verurteilte die Koranverbrennungen in Schweden. Dieses Vorgehen sei provozierend und schüre Hass, erklärte das Außenministerium.

