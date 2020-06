Ausschreitungen in Stuttgart

Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt verurteilt. Der Grünen-Politiker sprach von kriminellen Akten gegen Menschen und Sachen, die konsequent verfolgt und verurteilt gehörten. Stuttgarts Oberbürgermeister Kuhn erklärte, in seiner Stadt dürfe es keine rechtsfreien Räume geben.

Seinem Eindruck nach habe neben Alkohol auch ein Geltungsbewusstsein in sozialen Medien eine Rolle gespielt. Polizeipräsident Lutz teilte mit, man vermute keinen politischen Hintergrund. In der kommenden Woche wird sich der Innenausschuss des Landtags mit dem Thema beschäftigen.



Auslöser der Krawalle in der vergangenen Nacht war laut Polizei eine Drogenkontrolle bei einem 17-Jährigen. Sofort hätten sich hunderte Partygänger solidarisiert, Steine und Flaschen geworfen sowie Läden geplündert. Später seien noch weitere Menschen hinzugekommen. 19 Polizeibeamte wurden demnach verletzt, 24 Personen vorläufig festgenommen.