Israel

Ausschreitungen in Tel Aviv - Netanjahu verteidigt Umbau der Justiz

In Israel ist es bei Protesten gegen die umstrittene Justizreform zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Demonstranten blockierten in Tel Aviv am Abend für mehrere Stunden die Hauptautobahn und legten Feuer. Es kam zu Straßenschlachten mit Beamten.

21.07.2023