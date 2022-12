Marokkanische Fans feiern im Zentrum von Brüssel den Sieg im Viertelfinalspiel gegen Portugal bei der Fußball-Weltmeisterschaft. (IMAGO / Belga / IMAGO / NICOLAS MAETERLINCK)

Nach Medienberichten feierten die Fans den Sieg über Portugal zunächst friedlich, dann kippte die Stimmung teilweise um. Manche Randalierer hätten Pyrotechnik eingesetzt und Polizisten mit Gegenständen beworfen. Die Polizei nahm rund 60 Personen fest. - Schon nach den vorherigen Siegen der marokkanischen Nationalmannschaft war es in Belgien und den Niederlanden zu massiven Krawallen gekommen.

In Marokko selbst feierten Zehntausende Menschen nach dem Spiel auf den Straßen. Auch in anderen Ländern wurde der Erfolg der Marokkaner gefeiert, so in Italien, Frankreich und in den Palästinensergebieten.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.