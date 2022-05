UEFA Europa Conference League: Das Spiel AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam endete mit 1:0. (dpa-news/Alfredo Falcone/LaPresse via ZUM)

Zwei Einsatzkräfte wurden laut Medienberichten leicht verletzt. Ein Bus und eine Straßenbahn seien beschädigt worden, die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Zahlreiche Fußball-Fans hatten am Abend in Rotterdam das 0:1 im Endspiel gegen AS Rom in Tirana verfolgt, auch im Feyenoord-Stadion gab es ein Public Viewing.

In Tirana war es in der Nacht vor dem Endspiel zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Fangruppen aus Rom und Rotterdam gekommen. Dabei waren Agenturangaben zufolge 19 Polizisten und fünf weitere Menschen verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.