Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen verschärfen sich die Spannungen zwischen Südafrika und Nigeria.

Südafrika kündigte an, die Botschaft in Lagos vorübergehend zu schließen. Gestern hatte die nigerianische Regierung ihren Botschafter aus Südafrika abgezogen. Außerdem boykottiert sie die Afrikatagung des Weltwirtschaftsforums, die in Kapstadt stattfindet. In Nigeria und in Sambia wurden Unternehmen in südafrikanischem Besitz attackiert.



Hintergrund sind die fremdenfeindlichen Unruhen in Südafrika, bei denen sieben Menschen getötet wurden. Randalierer hatten, zum Teil schwer bewaffnet, Geschäfte vor allem von Einwanderern geplündert. Läden, Gebäude und Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt.