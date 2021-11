Blick auf die historische Altstadt von Isfahan im Iran (BEHROUZ MEHRI / AFP)

Demonstrierende haben Berichten zufolge Steine auf Polizisten geworfen und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Das iranische Staatsfernsehen zeigte, wie die Polizei die Demonstranten in einem ausgetrockneten Flussbett mit Tränengas abwehrt. In den sozialen Netzwerken waren mehrere verletzte Demonstranten zu sehen.

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen festgenommen. Die Landwirte in der Provinz Isfahan protestieren seit Jahren gegen die Umleitung von Wasser aus dem Hauptfluss der Region. Der Iran erlebt derzeit die schwerste Dürre seit 50 Jahren.

