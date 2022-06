Der Vorsitzende Bennie Thompson spricht während der ersten öffentlichen Anhörung eines Sonderausschusses des Repräsentantenhauses, der den Angriff vom 06.01.2021 auf das US-Kapitol untersucht. (Andrew Harnik/AP/dpa)

Trump habe im Zentrum dieser Verschwörung gestanden. Der Präsident habe die Flamme dieses Angriffs entzündet, sagte auch die stellvertretende Ausschussvorsitzende, die Republikanerin Cheney.

Am 6. Januar 2021 waren Trump-Anhänger in das Kapitol eingedrungen, als dort der Sieg des jetzigen Präsidenten Biden bei der Wahl vom November 2020 zertifiziert werden sollte. Es gab fünf Tote. Der Vorfall sorgte weltweit für Entsetzen und gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie.

Der Ausschuss hatte vor knapp einem Jahr seine Arbeit aufgenommen. Seitdem sichteten die Mitglieder rund 140.000 Dokumente und befragten mehr als tausend Zeugen. Zum Auftakt einer Reihe von Anhörungen zeigte der Untersuchungsausschuss nun mehrere unveröffentlichte Aufnahmen der Ausschreitungen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.