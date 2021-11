Trump-Anhänger auf dem Gelände des gestürmten Kapitols in Washington am 6. Januar 2021. (picture alliance / Pacific Press | Michael Nigro)

Wie das Gremium in Washington mitteilte, sollen deren damalige Chefs Tarrio und Rhodes den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Zudem wurden die Gruppen aufgefordert, interne Dokumente herauszugeben. Sie hätten relevante Informationen darüber, wie die Gewalt am Kongress ausgebrochen sei, erklärte der Ausschussvorsitzende Thompson. Weiter hieß es, die Staatsanwaltschaft habe bislang gegen mindestens 34 mit den "Proud Boys" verbundene Personen wegen deren Beteiligung an der Erstürmung des Kapitols im Januar Anklage erhoben, hieß es weiter. Gleiches gelte für mindestens 18 Mitglieder der "Oath Keeper", die mit paramilitärischer Ausrüstung nach Washington gereist seien.

