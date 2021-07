Die majestätische Kuppel des US-Kapitols im Hintergrund, davor ein Mob aus tausenden von Menschen, entfesselte Gewalt, Polizisten, die brutal angegriffen, zusammengeschlagen und getreten werden: Jeder auf der Welt und in den Vereinigten Staaten hat diese Bilder gesehen, die Szenen des Tages, als Amerikas Demokratie an einem seidenen Faden hing. Nur der Einsatz von hunderten mutiger Polizisten verhinderte an diesem Tag ein Blutbad im Kapitol.

Aber nicht mal sieben Monate später ist diese Darstellung der Ereignisse für einen wachsenden Teil der US-Bevölkerung eine parteiische, eine falsche Darstellung. Die Menschen am Kapitol seien Patrioten gewesen, hätten friedlich dagegen protestiert, dass Donald Trump unrechtmäßig der Wahlsieg genommen werde, hätten die Freiheit in den USA verteidigt. Es sind längst nicht mehr nur eingeschworene Trumpisten, die solchen Irrsinn verbreiten. Immer mehr konservative US-Bürger sind inzwischen überzeugt, die Berichterstattung über den Umsturzversuch sei übertrieben und parteiisch und Aufklärungsbemühungen dienten allein Wahlkampfzwecken der Demokraten.

Es gibt zwei Amerikas

Das ist der Hintergrund, vor dem der Untersuchungsausschuss am heute seine Arbeit aufgenommen hat. Er ist ein Musterbeispiel dafür, wie weit sich das gespaltene Land unter Donald Trump und seinen Erben in zwei Amerikas entwickelt hat. Aus Angst vor Trump - und weil die Abgeordneten nicht monatelang an ihre Verantwortung erinnert werden wollen -, hat die republikanische Fraktionsführung zuerst eine unabhängige Kommission abgelehnt, und dann ihre Mitglieder aus dem Untersuchungsausschuss abberufen.

(picture alliance / ZUMAPRESS.com | Christy Bowe)"Das wird nicht ohne Krach abgehen"

Es bleibe ungewiss, ob der Untersuchungsausschuss den Graben zwischen Demokraten und Republikanern schließen könne, sagte die Publizistin Constanze Stelzenmüller. Unter den Republikanern seien viele für Vernunft und Argumente kaum noch zugänglich.

Angefangen beim Fraktionsvorsitzenden McCarthy haben sich fast alle republikanischen Kongressabgeordneten Donald Trumps Lüge vom gestohlenen Wahlsieg zu eigen gemacht oder widersprechen ihr nicht mehr. Von da ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Umdeklarierung des Mobs am Kapitol zu einer besorgten Gruppe freiheitsliebender Patrioten. Der Untersuchungsausschuss wird in dieser Lesart zu einem parteipolitischen Instrument der Demokraten, und die zwei aufrechten Republikaner im Ausschuss sind für Viele ohnehin Verräter, weil sie der Berufung durch die Fraktionsvorsitzende der Demokraten gefolgt sind. Rauf- und runtergebetet auf Fox News klingt all das für die eine Hälfte des Landes sehr plausibel.

Es braucht mehr Offenheit, mehr Fragen

Was kann da ein Untersuchungsausschuss ausrichten? Wer hört die Antworten auf die vielen offenen Fragen zu Hintergründen und Verantwortung? Viele im anderen Amerika werden die Antworten nicht erreichen. Aber wer seine Informationen noch nicht ausschließlich aus der Filterblase und rechten Medien bezieht, stellt sich vielleicht doch Fragen. Zum Beispiel nach den bewegenden Aussagen von vier Polizisten heute. Männer, die am 6. Januar Senatorinnen und Abgeordnete geschützt haben, vom Mob als Verräter beschimpft und halbtot geschlagen wurden, Männer, die nicht verstehen, dass knapp die Hälfte der Volksvertreter heute die Gewalt des Mobs und den Angriff auf die Demokratie leugnet. Unter Law and Order verstehen nicht nur die Polizisten etwas anderes, sondern auch große Teile des anderen Amerikas.

Mehr Antworten auf offene Fragen – das wäre ein Erfolg dieses Untersuchungsausschusses. Mehr Offenheit und mehr Fragen in beiden Amerikas, das wäre ein noch größerer Erfolg.

