Aggressive Trump-Anhänger dringen im Januar 2021 ins Kapitol in Washington ein. (Getty Images / Win McNamee)

Er sei der zentrale Verursacher eines koordinierten Bemühens diverser Mitwirkender, seine Wahlniederlage zu kippen, heißt es in einem Brief des Ausschusses an die Anwälte Trumps. Er soll nun am 14. November unter Eid aussagen. Bereits bis zum 4. November soll er angeforderte Dokumente vorlegen.

Die Ausschussvorsitzenden Thompson und Cheney erklärten, sie seien sich bewusst, dass die Vorladung eines früheren Präsidenten ein bedeutender und historischer Schritt sei. Sie nähmen diesen Schritt nicht auf die leichte Schulter.

Der neunköpfige Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses hatte vergangene Woche einstimmig dafür votiert, Trump vorzuladen. Ihm wird vorgeworfen, im Januar 2021 seine Anhänger zur Erstürmung des Parlamentsgebäudes angestachelt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.