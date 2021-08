Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter fordert, Einsätze der Bundeswehr künftig stärker von den eigenen Interessen Deutschlands abhängig zu machen. Vor dem Einsatz in Afghanistan habe es keine Interessenanalyse gegeben, ob man sich dort wirklich engagieren müsse, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk.

Nach Ansicht des CSU-Politikers hat man vielmehr aus Solidarität gehandelt. Der Bundestag müsse zudem sehr klar einforden, Einsätze künftig jährlich zu evaluieren. Auch beim laufenden Bundeswehrmandat für Mali werde zu wenig darüber beraten, was die eigenen deutschen Interessen dort seien und an welchen Kriterien man den Erfolg messe, kritisierte der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss im Deutschlandfunk. Zudem sei man auch dort nicht in der Lage, die mehr als 1.000 Soldaten kurzfristig auszufliegen. Auch für die Ortskräfte in Mali habe man kein Konzept, erklärte Kiesewetter.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.