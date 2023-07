EU-Außenbeauftragtre Borrell sagt China-Reise ab. (AP / Virginia Mayo)

Das teilte die Europäische Union in Brüssel mit. Borrells Eintreffen war ursprünglich am kommenden Montag geplant. Er hätte dort mit dem Außenminister der Volksrepublik, Qin, über Handel, Menschenrechte und die Haltung Pekings zum russischen Krieg in der Ukraine sprechen sollen. Von Seiten der EU hieß es weiter, es werde nach einem neuen Datum für die Reise gesucht. Im Übrigen liege es an China, sich zu den Gründen der Absage zu äußern.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.