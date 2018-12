Die deutschen Exporte sind im Oktober wieder gestiegen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, nahmen sie um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu. Im September hatte es noch ein Minus von 0,4 Prozent gegeben. In den zehn Monaten von Januar bis Oktober summierte sich der Wert der deutschen Exporte damit auf 1,105 Billionen Euro. Das war ein Plus gegenüber dem Vorjahreswert von 4,1 Prozent.



Die Importe legten im Oktober um 1,3 Prozent zu. Grund sei die kräftige Binnennachfrage. Der Außenhandelsüberschuss lag damit bei 18,3 Milliarden Euro.