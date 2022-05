Containerfrachter "CSCL Globe" der Reederei China Shipping Group (dpa/picture alliance / Daniel Reinhardt)

Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, legten die Exporte im April nur noch um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Die Importe blieben mit einem Null-Wachstum unverändert.

Hintergrund sind die schweren Beschränkungen für viele Unternehmen in China durch die strenge Null-Covid-Politik, die den Frachtverkehr stark beeinträchtigt. Auch der Krieg in der Ukraine sowie die wirtschaftliche Erholung in anderen Ländern sind Gründe für die Beeinträchtigung des Außenhandels.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.