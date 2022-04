Außenministerin Baerbock besucht Bundeswehrsoldaten im Camp Castor in Mali. (picture alliance/dpa)

Die Männer und Frauen sollen zur Stabilisierung des von islamistischem Terrorismus bedrohten Landes beitragen. Im Camp Castor, in dem ein Großteil der rund 1.100 Bundeswehrsoldaten stationiert ist, wollte sich die Grünen-Politikerin ein Bild von der Lage verschaffen. Der Einsatz im Krisenland Mali gilt als die gefährlichste Mission deutscher Soldaten im Ausland. Die Europäische Union hatte gestern entschieden, ihren militärischen Ausbildungseinsatz in Mali zu beenden. Zuletzt trainierten rund 300 deutsche Soldaten malische Armeeangehörige für den Kampf gegen Milizen und Terrorgruppen. Diese Mission und das UNO-Stabilisierungsprogramm Minusma laufen Ende Mai aus. Bundesregierung und Bundestag müssen bis dahin entscheiden, ob, und wenn ja, in welchem Umfang sie verlängert werden.

