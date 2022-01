Antony Blinken, Außenminister der USA, winkt vor einer Rede in der US-Botschaft in Kiew. (dpa/Alex Brandon)

Der Truppenaufmarsch Russlands an der gemeinsamen Grenze gebe Präsident Putin die Möglichkeit, sehr schnell weitere aggressive Handlungen vorzunehmen, sagte Blinken in der ukrainischen Hauptstadt. Präsident Biden habe ihm deshalb mit auf den Weg gegeben, die Entschlossenheit der USA in dem Konflikt zu untermauern. Für heute sind noch Gespräche mit Ministerpräsident Selenskyj und Außenminister Kuleba vorgesehen.

Morgen trifft Blinken in Berlin Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Auch die Außenminister Frankreichs und Großbritanniens werden erwartet. Am Freitag kommt Blinken dann in Genf mit dem russischen Außenminister Lawrow zusammen.

Politologe Hacke: Ukraine sollte offen für Westen und für Russland bleiben

Der Politologe und Konfliktforscher Hacke sagte im Deutschlandfunk, eine Einigung könne in einer Neutralität gegenüber der Ukraine liegen. Letztlich gehe es um eine Verständigung darüber, dass das Land sowohl für Russland als auch für den Westen offenbleibe. Wichtig sei, dass keine Seite versuche, die Ukraine in den - wie Hacke es nannte - "eigenen Orbit" hineinzuziehen. Der Politologe betonte, für den Westen stelle die Ukraine ohnehin nur einen Mühlstein dar. Der Staat sei kein demokratisches Land und von Korruption geprägt.

