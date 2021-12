Der Schweizer Außenminister Cassis übernimmt im kommenden Jahr zusätzlich das Amt des Bundespräsidenten. (Fabrice COFFRINI / AFP)

Der Minister aus dem Kanton Tessin wurde von den beiden Parlamentskammern in Bern gewählt. Cassis tritt sein Amt am 1. Januar 2022 an.

Die sieben Mitglieder der Schweizer Bundesregierung wechseln sich jedes Jahr im Amt des Präsidenten ab. Der Präsident übernimmt repräsentative Aufgaben und leitet die Kabinettssitzungen.

