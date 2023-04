Japans Außenminister Hayashi (l.) bei einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang in Peking. (- / Japan Pool via Kyodo News / AP / d / -)

Nach Angaben des japanischen Außenministeriums äußerte sich Ressortchef bei dem Treffen in Peking besorgt über die zunehmenden militärischen Aktivitäten Chinas in der Meerenge von Taiwan sowie auch über die engere Zusammenarbeit zwischen Russland und China. Der chinesische Außenminister Qin sagte nach dem Treffen, trotz aller Differenzen sollten beide Seiten die Kooperation ausbauen und angemessen mit ihren Meinungsverschiedenheiten umgehen. Das Verhältnis zwischen den Nachbarn ist angespannt. Japan betrachtet China wegen dessen Territorialansprüchen im Ostchinesischen Meer zunehmend als Bedrohung und rückt näher an die USA.

Zudem streiten beide Länder über neue Beschränkungen Japans für den Export von Anlagen zur Herstellung von Halbleitern. Japan hat derzeit die G7-Präsidentschaft inne und richtet im Mai den Gipfel der sieben großen Industrienationen aus.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.