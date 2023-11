Ort der Gespräche: Der Sitz des EU-Rats in Brüssel. (dpa / Daniel Kalker)

Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die Frage stehen, wie die Situation der Menschen im Gazastreifen verbessert werden kann. Ein weiteres Thema ist der Krieg in der Ukraine: Die Teilnehmer wollen über langfristige Sicherheitszusagen für das von Russland angegriffene Land sprechen. Dazu soll der ukrainische Außenminister Kuleba per Video zugeschaltet werden. Bei den Beratungen geht es auch um den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Bundesaußenministerin Baerbock will über ihre jüngste Reise in die Kaukasus-Region berichten.

