Den Gesprächen in Lodz war ein Eklat vorangegangen: Gastgeber Polen untersagte dem russischen Außenminister Lawrow die Einreise. Lawrow erklärte daraufhin in Moskau, Geist und Wortlaut der OSZE-Charta seien damit zerstört. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa werde vom Westen dominiert und habe ihre Bedeutung als Vermittler verloren. Bundesaußenministerin Baerbock sagte dazu in Lodz, das russische Vorgehen bringe die übrigen OSZE-Länder enger zusammen.

Das zweitägige Außenminister-Treffen in Lodz ist das erste dieser Art seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.