75 Jahre NATO

Das Weimarer Dreieck besteht aus den Ländern Deutschland, Frankreich und Polen. (IMAGO / photothek / IMAGO / Kira Hofmann)

Außerdem bekennen sich die Ministerin und die Minister zu Verteidigungsausgaben ihrer Staaten in Höhe "von mindestens zwei Prozent" der Wirtschaftsleistung. Begründet werden die Vorschläge mit dem agressiven Verhalten Russlands. Die dortige Regierung werde ihre imperialistische Politik in absehbarer Zeit nicht aufgeben, heißt es. Grauzonen und Zugeständnisse an Präsident Putin seien "naiv".

Deutschland, Frankreich und Polen bilden das sogenannte "Weimarer Dreick" zur Abstimmung ihrer grenzüberschreitenden Angelegenheiten. Es wurde im Jahr 1991 ins Leben gerufen.

NATO-Außenminister beraten in Brüssel

Anlässlich der Gründung des westlichen Militärbündnisses NATO vor 75 Jahren kommen heute in Brüssel die Außenminister der 32 Mitgliedsländer zusammen. Hauptthema ist der Jubiläumsgipfel in Washington Anfang Juli, der vorbereitet werden soll. Außerdem geht es um die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Dazu wird der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg schlug nach Angaben aus Diplomatenkreisen den Aufbau einer eigenen Ukraine-Mission vor. Diese solle die Lieferung von Waffen an das Land sowie die Ausbildung von ukrainischen Soldaten koordinieren, hieß es.

Morgen erinnert die NATO in einer Feierstunde an die Unterzeichnung des Nordatlantik-Vertrags am 4. April 1949. Mit dem Abkommen versicherten sich die 12 unterzeichnenden Staaten im Kalten Krieg Beistand gegen die damalige Sowjetunion.

