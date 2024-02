Außenministerin Baerbock trifft sich bei Paris mit ihren Amtskollegen aus Frankreich und Polen. (Archivbild) (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In den Gesprächen des sogenannten Weimarer Dreiecks im Schloss de la Celle stehen die Themen Sicherheit und Souveränität in Europa sowie die Europawahl im Mittelpunkt. Zudem soll über die weitere Unterstützung der Ukraine sowie die Lage im Gazastreifen gesprochen werden. - Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden. Die jetzigen Ressortchefs beraten erstmals in diesem Format.

Bei dem Treffen soll auch die außenpolitische Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris mit der neuen polnischen Regierung von Ministerpräsident Tusk abgestimmt werden. Er wird heute zu einem Besuch bei Bundeskanzler Scholz in Berlin und im Anschluss bei Frankreichs Präsident Macron in Paris erwartet.

