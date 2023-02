Diplomatische Annäherung

Der griechische Außenminister Nikos Dendias und sein türkischer Kollege Mevlut Cavusoglu während ihres Besuchs im Erdbebengebiet im Südosten der Türkei (AP / griechisches Außenministerium)

Der griechische Außenminister Dendias flog in das türkische Erdbebengebiet und traf sich dort mit seinem türkischen Kollegen Cavusoglu. Dieser bedankte sich für die Katastrophenhilfe, die die Regierung in Athen umgehend geleistet habe. Über die bestehenden Probleme wolle man in einen Dialog treten. Dendias erklärte, Griechenland werde der Türkei auch weiterhin beistehen, sowohl bilateral als auch im Rahmen der EU. Derzeit sind in den von den Folgen des Erdbebens betroffenen Regionen Antakya und Hatay mehrere griechische Rettungsmannschaften im Einsatz.

Zwischen den beiden NATO-Staaten schwelen mehrere Konflikte. Unter anderem geht es um Hoheitsrechte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Hintergrund ist auch die Erschließung möglicher Erdgas-Vorkommen in der Region.

