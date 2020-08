Außenminister Maas ist zu politischen Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen.

Neben dem Libyen-Konflikt geht es auch um die überraschende Ankündigung des Golfstaats, diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Maas erklärte, mit diesem historischen Schritt hätten die Emirate gezeigt, dass sie einen wichtigen Beitrag zum Frieden in der Region leisten könnten.



Maas kam aus Libyen, wo er die Konfliktparteien, die dort um die Vorherrschaft ringen, zur Kompromissbereitschaft aufrief. Er schlug eine demilitarisierte Zone im Zentrum des Landes vor, die mit der Entwaffnung von Milizen in der Hafenstadt Sirte beginnen könne. In Abu Dhabi will er heute unter anderem auf eine Umsetzung der Abschlusserklärung des Berliner Libyen-Gipfels vom Januar dringen. Damals hatten sich die Emirate, Russland, Ägypten und die Türkei dazu verpflichtet, keine Waffen und Söldner mehr in das Land zu schleusen.