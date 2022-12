Der ukrainische Außenminister Kuleba (Archivbild). (Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP)

Kuleba sagte im ARD-Fernsehen, die Ukraine verstehe nicht, warum Deutschland Artillerie liefere, jedoch keine Panzer. Aber man arbeite daran, ergänzte Kuleba.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, hatte nach eigenen Angaben von der Bundesregierung Zusagen für weitere Waffenlieferungen erhalten. Makeiev sagte der "Welt am Sonntag", man werde zu gegebener Zeit gemeinsam bekanntgeben, um welche Waffen es sich handele. Er wolle die Bundesregierung nicht diplomatisch unter Druck setzen, sondern erreichen, dass Deutschland das, was es habe, schneller liefere. Die Ukraine benötige dringend weitere Flugabwehrsysteme, Panzerhaubitzen, Flugabwehrpanzer und Munition.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.