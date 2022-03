Der russische Außenminister Sergei Lawrow (MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP)

In Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui kam Lawrow mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zusammen. In einer gemeinsamen Erklärung hoben beide Seiten die Qualität der Beziehungen und den Wunsch nach einem Ausbau der Kooperation hervor. China unterstützt die Haltung Russlands im Ukraine-Konflikt und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige der Krise dar.

Eigentlicher Anlass der Begegnung zwischen Lawrow und Wang sind Gespräche über die Entwicklung in Afghanistan auf Einladung Chinas. An den Beratungen nehmen auch Vertreter der USA, der Nachbarstaaten und der seit August herrschenden Taliban-Regierung teil.

