Russlands Außenminister Lawrow hält sich in China zu Gesprächen auf. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Russian Foreign Ministry Press S)

Das teilte das russische Außenministerium in Moskau mit. Demnach soll Lawrow in Pjöngjang einen Besuch des russischen Präsidenten Putin vorbereiten. Die russische Regierung hatte bestätigt, dass eine Einladung zu einem Staatsbesuch in Nordkorea vorliege. Lawrow hält sich zurzeit in Peking auf, um dort an einem Treffen zur chinesischen Infrastruktur-Initiative "Neue Seidenstraße" teilzunehmen.

Machthaber Kim Jong Un hatte im September Russland besucht. Die beiden Nachbarländer intensivierten zuletzt ihre Zusammenarbeit deutlich.

