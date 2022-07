Russlands Krieg gegen die Ukraine

Sergej Lawrow, Außenminister Russlands, verschärft seine Rhetorik gegenüber der Ukraine. (imago images / itar-tass / Mikhail Tereshchenko)

Bei seinem Besuch in der ägyptischen Haupstadt Kairo sagte Lawrow, die russische Regierung werde dem ukrainischen Volk helfen, sich - so wörtlich - von dem "volks- und geschichtsfeindlichen Regime" in Kiew zu befreien. Das russische und das ukrainische Volk würden künftig zusammenleben. Der ukrainische Präsident Selenskyj erwiderte in seiner abendlichen Videoansprache, Jahrhunderte seien die Ukrainer unterdrückt worden, doch sie würden ihre Unabhängigkeit niemals aufgeben. Nur wer die wahre Geschichte nicht kenne, habe sich entscheiden können, die Ukraine anzugreifen.

Selenskyj kündigte zudem an, sein Land werde es sich nicht nehmen lassen, den Nationalfeiertag am 28. Juli festlich zu begehen. Vor der Ukraine liege eine wichtige Woche inmitten des Krieges.

